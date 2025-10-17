Новые автобусы запустили на маршруты в Подольске
Обновление парка общественного транспорта продолжается в городском округе. Четыре новых ЛиАЗа большой вместимости начали работать на маршрутах.
Комфортные и полностью адаптированные для всех категорий пассажиров автобусы вмещают более 100 человек каждый. Четыре машины будут курсировать по маршруту № 9, еще один — на маршруте № 520-м, до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».
Автобусы оснащены системой климат-контроля, USB-розетками и электронными маршрутоуказателями. Для ускорения движения при входе и выходе внедрена безналичная оплата проезда через валидаторы и POS-терминал. Также имеются низкопольный вход и аппарель для маломобильных пассажиров, просторная площадка для детских и инвалидных колясок, девять камер видеонаблюдения и система подсчета пассажиров
«Автобусы данного класса мы уже используем, опыт имеется, они зарекомендовали себя с положительной стороны», — отметил заместитель директора МАП № 5 Александр Колмаков.
Транспортным средствам предстоит пройти небольшую процедуру оформления и получить бортовые номера. Но уже на следующей неделе они выйдут на самые загруженные городские маршруты, чтобы поездки подольчан стали комфортнее. До конца года ожидают поставку еще 20 автобусов.