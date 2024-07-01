Новые автобусы вывели на маршруты в 3 округах Подмосковья

Еще 11 автобусов «ЛиАЗ» вышли на маршруты в Красногорске, Краснознаменске и Наро-Фоминске. В новом транспорте количество посадочных мест в салоне увеличили с 32 до 41.

В Минтрансе отметили, что автобусы курсируют на маршрутах № 568, № 442, № 486, № 23, № 28 и № 26. Отмечается, что в транспорте установили эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками и откидными столиками.

Каждый «ЛиАЗ» вмещает 100 пассажиров. Автобусы оснащены системой климат-контроля, видеонаблюдением, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками.

Напомним, не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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