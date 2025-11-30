Новые автобусы выведут на маршрут № 56 в Можайском округе в декабре
С 1 по 7 декабря на маршрут № 56 «Можайск-Поречье» выйдут два новых автобуса большой вместимости. Эти современные машины заменят устаревшие модели, что значительно повысит комфорт и надежность перевозок на одном из самых востребованных направлений.
Новые автобусы относятся к большому классу и рассчитаны на 40 посадочных мест, при этом могут вмещать до 100 пассажиров.
Транспорт полностью адаптирован для маломобильных групп населения, что делает его доступным для всех жителей округа.
Руководитель производственной базы филиала АО «Мострансавто» в Можайске Владимир Морозо отметил, что обновление парка является важным шагом для улучшения качества жизни граждан.
«Этот маршрут востребован для жителей нашего округа, и его усиление современным транспортом было одной из наших задач. Данные автобусы полностью заменяют старые. А водители, которые ранее работали на прежней технике, теперь пересядут за руль новых комфортабельных ЛиАЗов», — подчеркнул он.
В ближайшие дни специалисты «Мострансавто» снимут с автобусов заводскую защитную пленку и проведут все необходимые процедуры, включая получение полного пакета документов и инструктаж водителей.
После этого транспорт будет готов к выходу на маршрут.