Новые автобусы выведут на маршрут № 56 в Можайском округе в декабре

С 1 по 7 декабря на маршрут № 56 «Можайск-Поречье» выйдут два новых автобуса большой вместимости. Эти современные машины заменят устаревшие модели, что значительно повысит комфорт и надежность перевозок на одном из самых востребованных направлений.

Новые автобусы относятся к большому классу и рассчитаны на 40 посадочных мест, при этом могут вмещать до 100 пассажиров.

Транспорт полностью адаптирован для маломобильных групп населения, что делает его доступным для всех жителей округа.