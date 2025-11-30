Новые автобусы выведут на маршрут № 56 в Можайском округе в декабре

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

С 1 по 7 декабря на маршрут № 56 «Можайск-Поречье» выйдут два новых автобуса большой вместимости. Эти современные машины заменят устаревшие модели, что значительно повысит комфорт и надежность перевозок на одном из самых востребованных направлений.

Новые автобусы относятся к большому классу и рассчитаны на 40 посадочных мест, при этом могут вмещать до 100 пассажиров.

Транспорт полностью адаптирован для маломобильных групп населения, что делает его доступным для всех жителей округа.

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

Руководитель производственной базы филиала АО «Мострансавто» в Можайске Владимир Морозо отметил, что обновление парка является важным шагом для улучшения качества жизни граждан.

«Этот маршрут востребован для жителей нашего округа, и его усиление современным транспортом было одной из наших задач. Данные автобусы полностью заменяют старые. А водители, которые ранее работали на прежней технике, теперь пересядут за руль новых комфортабельных ЛиАЗов», — подчеркнул он.

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

В ближайшие дни специалисты «Мострансавто» снимут с автобусов заводскую защитную пленку и проведут все необходимые процедуры, включая получение полного пакета документов и инструктаж водителей.

После этого транспорт будет готов к выходу на маршрут.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте