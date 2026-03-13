Новые автобусы вышли на маршруты в Дмитровском округе

Два современных «Волгабаса» пополнили автопарк округа и уже приступили к работе. В один из первых рейсов вместе с пассажирами отправился глава округа Михаил Шувалов.

Автобусы среднего класса рассчитаны на 65 пассажиров и 26 посадочных мест, оснащены кондиционером, информационным табло, видеокамерами и системой «Антисон» для водителя. Предусмотрена аппарель для маломобильных пассажиров и мам с колясками, а рядом с сиденьями есть разъемы для зарядки гаджетов. Дизельный двигатель соответствует экологическому классу Евро-5.

Машины вышли на маршруты № 42 и 49 — выбор обусловлен пассажиропотоком. Старые автобусы остаются в эксплуатации на маршрутах № 25 и 38.

Пассажиры отметили, что теперь поездки стали комфортными, а автобусы ходят строго по расписанию. Водитель маршрута № 42 Сергей Яковлев рассказал, что управлять новой техникой удобно и переучиваться не пришлось.

Михаил Шувалов подчеркнул, что обновление транспорта — один из приоритетов, и до конца года автопарк пополнится новыми машинами. В планах производственной базы «Дмитров» — получить еще несколько «Волгабасов», чтобы повысить качество и комфорт перевозок на городских и пригородных маршрутах.