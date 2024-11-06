Новые автобусы вывели на два маршрута в Долгопрудном

В Долгопрудном на маршрут № 368 станция МЦД Долгопрудная — Москва (метро «Ховрино») добавили четыре автобуса малого класса, а на маршрут № 472 станция МЦД Долгопрудная — Москва (метро «Сходненская») — один автобус большого класса. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве уточнили, что нововведения позволили сократить интервал движения с трех до одной минуты. Помимо этого, дополнительные автобусы улучшат транспортную доступность для жителей.

На маршрутах действуют льготы по социальным картам Подмосковья, а оплату можно произвести картами «Тройка», «Стрелка» и банковскими картами. Актуальное расписание доступно на сайте «Мострансавто» или по телефону 8 (800) 700-31-13.