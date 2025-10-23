Новые автобусы вышли на маршруты в Раменском

В округе произошло обновление в сфере общественного транспорта: на маршруты № 40 и № 414 вышли два новых автобуса большого класса. Новые автобусы уже курсируют по популярным направлениям.

Теперь транспорт обслуживает маршрут № 40 «платформа Малаховка — Аксено» и маршрут № 414 «Малаховка (улица Парковая Роща) — метро Котельники».

На маршрутах реализована система безналичной оплаты, позволяющая пассажирам использовать банковские карты различных платежных систем, транспортные карты, а также социальные карты жителя Московской области. По словам специалистов, обновление автобусного парка является важным этапом в реализации комплексной программы, направленной на повышение комфорта и качества транспортного обслуживания жителей Раменского округа.

«Замена подвижного состава на современные и удобные автобусы является частью системной работы по модернизации инфраструктуры пассажирских перевозок в Подмосковье. В дальнейшем планируется продолжить обновление автопарка и внедрение современных технологий в сферу общественного транспорта», — сообщили в администрации округа.