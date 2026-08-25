Новые автобусы малого класса вышли на маршруты Ленинского округа

В Ленинском городском округе обновляют парк общественного транспорта. В филиал МАП № 3 АО «Мострансавто» поступили шесть новых автобусов малого класса, которые уже вышли на маршруты № 507, 1507 и 1228.

Новые автобусы будут работать на направлениях, связывающих жилые комплексы округа с транспортными узлами и населенными пунктами. Маршруты № 507 и 1507 обеспечивают связь с МЦД Бутово, а маршрут № 1228 — транспортную доступность для жителей Развилки.

«Поступление новых автобусов — это результат системной работы по обновлению парка. Пассажиры Ленинского округа уже оценили комфорт низкопольных машин большого класса, и теперь мы усиливаем маршруты современными автобусами малого класса. Это особенно важно для повышения мобильности жителей быстрорастущих микрорайонов, где маневренность такого транспорта позволяет организовать более гибкую маршрутную сеть», — отметил заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов.

Автобусы оснащены дизельными двигателями экологического стандарта Евро-5, кондиционерами, маршрутными информаторами, камерами видеонаблюдения и видеорегистраторами. Для поездок в холодное время года предусмотрена дополнительная система отопления.

Поставка техники проходит в рамках программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса». С начала года автопарк Ленинского округа пополнили 17 автобусов большого класса.