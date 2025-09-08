Новые автобусы и маршруты. Воробьев рассказал о развитии общественного транспорта в Подмосковье

Для повышения удобства жителей в Подмосковье проходит трансформация системы общественного транспорта. Благодаря планомерной работе количество жалоб на автобусы начало снижаться, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев .

За восемь месяцев их число почти достигло цели — 152 жалобы в день при задаче в 150. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество поступивших обращений сократилось практически на 30%.

Среди ключевых направлений для достижения результата оказались оптимизация маршрутов и изменение расписания, закупка транспорта большого и среднего класса, а также вывод на линии новых автобусов.

«Территория растет, микрорайоны растут. Часто на встречах с жителями мы видим запрос на запуск регулярных маршрутов в малые населенные пункты», — отметил Воробьев.

Наибольшую эффективность показали проблемные муниципалитеты: Балашиха, Ленинский, Раменский, Одинцовский, Лосино-Петровский, Красногорск, Химки и другие.

Помимо этого, в Московской области провели обустройство четырех выделенных полос. Они позволили улучшить транспортную доступность для 80 тысяч жителей Красногорска, Домодедова и Истры.

Сейчас регион ведет интеграцию со столицей. В рамках проекта до 2029 года планируется передать «Мосгортрансу» 170 маршрутов, обслуживающих станции МЦД. В июле уже вывели 11 автобусов, в планах до конца года — 25. Освободившийся подмосковный транспорт перераспределят на требующие усиления маршруты.

Особое внимание уделяется техническому состоянию машин в преддверии зимы. Отметив недопустимость нарушений, губернатор поручил генеральному директору «Мострансавто» Андрею Майорову позаботиться о ремонтных мастерских, а также закупке запчастей, антифриза и других расходников, необходимых для зимней эксплуатации.