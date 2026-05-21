Новые автобусы добавили на маршруты до Москвы в Истре

С 18 мая в Истре расширили маршруты № 480 «Славково — Павловская Слобода — Москва (метро Щукинская)» и № 372 «станция Истра — Москва (автостанция Тушинская)». На линию вышли четыре новых автобуса.

На маршрут № 480 добавили два автобуса: один большого класса и один среднего. Теперь на нем работают четыре машины: три автобуса большого класса и один среднего. На маршрут № 372 добавили два автобуса большого класса. Теперь на нем курсируют два автобуса малого класса и восемь большого.

Это позволит сократить интервалы движения в часы пик. Дополнительные машины помогут разгрузить самые востребованные направления в утренние и вечерние часы. Изменения коснулись одних из самых популярных маршрутов в округе, которые ежедневно используют жители для поездок в Москву и обратно.

Посмотреть расписание и все изменения на маршрутах можно на официальном сайте Мострансавто.