Новые автобусы для дальних перевозок появились на маршрутах в Одинцове

Эти современные транспортные средства оснащены всем необходимым для удобства пассажиров: просторным багажным отсеком, полками для ручной клади и откидывающимися креслами повышенной комфортности, которые делают длительные поездки более приятными.

Парк МАП № 6 в Одинцове пополнился восемью такими автобусами. Они уже вышли на два ключевых маршрута: № 442 «Краснознаменск — Москва (метро „Парк Победы“)» и № 309 «Наро-Фоминск — Москва (метро „Саларьево“)».

Каждый автобус оборудован системой ГЛОНАСС, что позволяет диспетчерам в режиме реального времени отслеживать их местоположение и контролировать движение по маршруту. Пассажиры также могут воспользоваться виртуальным помощником «Мострансавто», чтобы узнать точное время прибытия автобуса на остановку.

Это не первое обновление автопарка в округе. В декабре прошлого года на дорогах Одинцова появились 10 новых автобусов ЛиАЗ. Они были распределены по нескольким маршрутам: два автобуса вышли на маршрут № 81 «Платформа Жаворонки — МЦД Одинцово», два — на маршрут № 33 «МЦД Одинцово — Лесной городок — платформа Жаворонки», еще два — на маршрут № 461 «Одинцово — Москва (метро „Юго-Западная“)» и четыре — на маршрут № 486 «г. Краснознаменск — Москва (метро „Саларьево“)».