Новые автобусы большого класса Foton вышли на маршруты «Мострансавто»

Компания «Мострансавто» получила первые 35 автобусов большого класса Foton. С 18 декабря транспорт начал перевозить пассажиров. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Новые автобусы уже курсируют в Зарайске, Коломне, Луховицах, Домодедове, Наро-Фоминске и других округах.

«Мы постоянно работаем над улучшением качества обслуживания пассажиров. Эти автобусы — первые из запланированной поставки в 104 транспортных средства. После ее завершения средний возраст автопарка Мострансавто составит всего 4,8 года», — прокомментровали в «Мострансавто».

Автобусы Foton имеют просторный салон, оборудованы анатомическими креслами, а также оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдением и спутниковой навигацией. Для пассажиров оборудовали USB-розетки для зарядки гаджетов, электронные рейсоуказатели, а также подсветку ступеней и дверей.

Особое внимание уделили безопасности: автобусы оснащены зеркалами с электроприводом и обогревом, а также отвечают экологическому стандарту «Евро-5».