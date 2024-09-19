Новые автобусные остановки появятся в микрорайоне Саввино в Балашихе

Вопросы развития транспортной инфраструктуры стали одной из ключевых тем встречи партийцев с жителями жилого комплекса «Столичный» в микрорайоне Саввино.

Как рассказал координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Сергей Щукин, в администрацию Балашихи и во время приемов граждан к депутатам поступило множество обращений с просьбами об установке дополнительных автобусных остановок. По итогам встречи с жителями определены конкретные места их размещения — на улицах Безымянной и Поликахина в микрорайоне Железнодорожный.

«Проведена большая работа по установке заездных карманов, и в ближайшее время будут смонтированы новые остановки. Все работы должны быть выполнены до конца сентября», — отметил Сергей Щукин.

Кроме того, до конца 2024 года около станции Железнодорожная появится парковка для велосипедов. Также обсуждались меры по улучшению состояния дорог, включая планирование ямочного ремонта и обновление разметки. Все обращения жителей взяты в работу профильными специалистами.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».