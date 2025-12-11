Новые автобусные остановки появились еще в 32 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора построили около 150 новых остановочных пунктов Подмосковье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«Дорожники завершили обустройство 150 новых посадочных площадок и павильонов типа „Городской стандарт“ и „Межгород“ на региональных дорогах в 32 городских и муниципальных округах Подмосковья. Все остановки оснащены павильонами, скамейками и урнами для комфортного ожидания общественного транспорта», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В округах установили современные павильоны «Городской стандарт». Их сделали из прочного стекла и металла, а также оснастили крышей, чтобы они защищали пассажиров от дождя и солнца. Новые остановки появились на улице Ленточка в Пушкино, на улице Урицкого в поселке Уваровка Можайского округа, на Светлой улице в Красногорске, на Советской улице в Голицыне, а также на улице Ленина в Лобне и на Старом Дмитровском шоссе в Долгопрудном.

За пределами городов оборудовали остановки типа «Межгород». Это металлические павильоны из перфорированных панелей. Такие объекты установили в поселке санатория имени Герцена в Одинцовском округе, в деревне Покровка Клинского округа, в деревне Субботино Павлово-Посадского округа, в деревне Калугино Серпуховского округа и других небольших населенных пунктах.