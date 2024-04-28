Новые аттракционы установят в парке Толстого в Химках | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 16:17 Новые аттракционы установят в парке Толстого в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В парке Толстого городского округа Химки приступили к установке новых аттракционов. В этом году здесь планируют разместить 27 новых конструкций.

Детские карусели, батуты, самоходные паровозики и другие развлекательные конструкции установят поэтапно.

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Заместитель главы городского округа Химки Николай Батышев сообщил, что все аттракционы совершенно новые, безопасные, более функциональные и легкие в обслуживании. Центральный парк крупного городского района должен отражать предпочтения и потребности всех групп населения. В парке найдутся развлечения как для молодежи, желающей покататься на роликовых дорожках, так и для тех, кто предпочитает спокойные прогулки.

Кроме того, в парке предусмотрено создание обустроенной пляжной зоны. Здесь разместят три детские игровые зоны, спортивный комплекс и места для проведения мастер-классов.

Добавим, что во всех парках городского округа созданы условия для активного отдыха. В течение летнего сезона жители и гости Химок имеют возможность пользоваться спортивными площадками, велосипедными трассами, детскими и взрослыми аттракционами, а также посещать мастер-классы, кафе и рестораны с летними террасами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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