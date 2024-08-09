Новые аппараты лазеротерапии доставили в Видновскую клиническую больницу

В Видновскую клиническую больницу доставили новое оборудование. Аппараты по лазеротерапии и ультразвуковой терапии, а также по электрофорезу и электростимуляции помогут пациентам восстановиться после лечения.

Аппараты по лазеротерапии и ультразвуковой терапии, электрофорезу и электростимуляции — оборудование нового поколения. Оно позволяет проводить одновременно сразу несколько процедур как одному, так и двум пациентам. Всего отделение восстановительного лечения получило 105 единиц техники.

«Сейчас у нас есть новые аппараты по лазеротерапии и ультразвуковой терапии, а также по электрофорезу и электростимуляции. С помощью них можно снять постоперационные воспалительные изменения, отеки и боль. Таким образом, мы помогаем человеку быстрее восстановиться и выписаться домой», — сказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

Также оборудование и тренажеры установили в кабинете лечебной физической культуры. Пациенты всех возрастов могут восстанавливаться в игровой форме, а врачи — следить за показателями и данными.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».