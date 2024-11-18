Новые аппараты ИВЛ закупили для больницы в Воскресенске

Фото: Воскресенская больница

Более 70 аппаратов ИВЛ поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Их установили в 23 медицинских учреждениях области, в том числе в больнице в Воскресенске.

Медицинскую технику приобрели благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Аппараты искусственной вентиляции легких применяют для поддержки пациентов с нарушениями дыхания, в том числе в реанимации и во время операций.

Новое оборудование, непрерывное повышение квалификации персонала и усовершенствование протоколов лечения позволяют развивать здравоохранение в городском округе Воскресенск.

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