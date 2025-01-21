Новые аппараты для рентгенов установили в больницах Балашихи и Ногинска

Цифровые рентген-аппараты запустили в работу в филиале № 2 Балашихинской больницы и отделении противотуберкулезного диспансера Ногинской больницы. Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Здравоохранение»

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что точная диагностика — залог успешного лечения. Подмосковные больницы продолжают оснащать современным оборудованием. В январе, например, начали работу новые цифровые маммографы в Дмитровской и Орехово-Зуевской больницах. А в Балашихинской и Ногинской больницах установлены новые рентген-аппараты.

На закупку оборудования направили почти 60 миллионов рублей.

Записаться на исследование можно у лечащего врача. Оформить посещение можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» или по номеру телефона 122.