Новые аппараты для КТ и рентгена установили в больнице в Воскресенске

Жители Воскресенска получили доступ к новейшим методам медицинской диагностики. В местной больнице начали работу еще два современных аппарата.

Компьютерный томограф установили в стационаре на Гражданской улице, а новое оборудование для рентгена разместили в поликлинике на Московской.

«С начала года в нашей больнице заработало три единицы тяжелого оборудования: МРТ, КТ и рентгеновский аппарат. Это позволяет сделать современные виды исследований более доступными для жителей нашего округа», — подчеркнул главный врач Воскресенской больницы Максим Кузнецов.

Новый томограф стал в медицинском учреждении вторым. Цифровое устройство для рентгена, в свою очередь, заменило устаревшую аналоговую модель.

«С начала года мы запустили в подмосковных больницах пять компьютерных томографов и 36 рентгеновских аппаратов на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Все исследования проводят бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо предварительно получить направление от врача.

Записаться на диагностику можно несколькими способами: через раздел «Здоровье» на сайте госуслуг, по телефону 122, с помощью инфоматов в медицинских учреждениях, а также через бота в Telegram.