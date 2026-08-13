Новые аппараты для контроля состояния пациентов установили в Коломне

В Коломенской больнице и перинатальном центре появилась современная техника для непрерывного контроля состояния пациентов. Аппараты помогают врачам следить за ключевыми показателями и быстрее реагировать на их изменения.

Техника уже используется в отделении анестезиологии-реанимации. При отклонении одного из параметров от нормы аппарат автоматически подает сигнал, что позволяет медикам быстро принять необходимые меры и скорректировать лечение.

«В Коломенскую больницу и перинатальный центр поставили многопараметрические мониторы, которые одновременно отслеживают частоту сердечных сокращений, давление, сатурацию и температуру. Это особенно важно для реанимационных и операционных отделений: врач получает данные непрерывно и может оперативно заметить ухудшение состояния больного. Поставки такого оборудования — конкретный результат работы по обновлению системы здравоохранения в рамках Народной программы и национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Еще шесть многопараметрических и анестезиологических аппаратов установили в Коломенском перинатальном центре.