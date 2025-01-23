Новые аграрные проекты Подмосковья создадут 2,5 тысячи рабочих мест

В 2025 году в Московской области планируют реализовать около 30 инвестпроектов. Это позволит создать более 2,5 тысячи дополнительных рабочих мест, сообщили в Минсельхозе региона.

«Это различные направления, включая растениеводство, пищевую переработку, производство яйца, создание молочно-товарных ферм, строительство овощехранилищ», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

На реализацию инвестпроектоы направят 40 миллиардов рублей. Так, в этом году завершится строительство двух крупных овощехранилищ в Коломне и Луховицах. Также в Мытищах появится завод по производству колбас, а в Шаховской возведут репродуктор первого порядка.

Напомним, в 2024 году в Московской области реализовали 16 крупных инвестпроектов.