Новую зону отдыха обустроят у озера в Павловском Посаде в сентябре

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов лично проверил ход работ на площадке будущей зоны отдыха у озера. Специалисты уже проложили кабели для освещения и установили силовые опоры. На 100 процентов закручены сваи, теперь строители приступили к подготовке монтажа настилов в прогулочной зоне вдоль воды.

Пляжную территорию и участок для детских игр отсыпали первым слоем. Для последующей бетонной заливки дорожки покрыли щебнем. Полностью завершить объект планируют в сентябре 2026 года.

«Каждый день территория преображается, и скоро здесь появится современное, комфортное пространство для отдыха всей семьей. Следим за процессом вместе! Уже сейчас видно, как постепенно формируется новая точка притяжения для нашего округа», — отметил глава муниципалитета.