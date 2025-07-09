Новую зону отдыха на набережной реки Теребенка открыли в Чехове

В 2021 году территория набережной реки Теребенка одержала победу во всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства. По просьбам жителей здесь обустроили площадки для занятий воркаутом и пляжным волейболом, оборудовали пляжную зону и проложили пешеходные дорожки.

Открытие обновленного участка набережной реки Теребенка состоялось в День семьи, любви и верности.

«Открытие новой зоны отдыха — это не только повышение качества жизни и создание новой точки притяжения, но и лишняя возможность жителям и гостям округа проводить время в красивых и уютных местах нашего города», — отметил руководитель муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Приятным подарком для детей стали сладкие угощения, а также насыщенная анимационная программа от творческих коллективов Дворца культуры «Дружба».