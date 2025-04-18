Новую зону отдыха благоустроят в Истре летом

Площадь 70-летнего ВЗУ № 1 преобразят в зону отдыха, а именно в исторический центр Истры. По планам, работы по благоустройству завершат к середине лета.

В этом году масштабные работы пройдут благодаря победе на Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Это место свяжет центр Истры — площадь Революции с уже ранее благоустроенной улицей 15 Лет Комсомола. И тем самым получится полноценная прогулочная зона для местных жителей.

На площади 2,5 тысячи квадратных метров проведут комплексное озеленение, декоративное освещение, обустроят дорожки для пешеходов и зоны отдыха с установкой лавочек и урн, а также торговых рядов.

Сейчас на месте расчищают территорию от растительности, устраняют старый асфальт, вывозится мусор и проводят планировку участка. Также подготавливают бетонные лестницы под заливку.