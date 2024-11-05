Новую зону для прогулок и отдыха благоустроят в Реутове

В северной части Реутова начнется благоустройство территории между жилыми кварталами и железной дорогой, о чем жители просили уже давно. В начале октября в администрацию городского округа поступила петиция, подписанная почти полутора тысячами горожан, с просьбой снести старый самострой и создать на его месте зеленую зону.

Ресурсоснабжающие организации обратились в администрацию с просьбой проверить законность самовольного строительства, так как оно расположено на коммунальных сетях, где запрещено размещать какие-либо постройки. Заместитель главы Реутова Оксана Зотова пояснила, что земля изначально выделялась для временной автостоянки, но срок аренды истек.

Межведомственная комиссия признала конструкции ГСК «Комсомольский» самовольно построенными объектами. На основании этого было подписано постановление о сносе и демонтаже. Администрация дала срок для добровольного освобождения участка, после чего снос будет осуществляться принудительно.

На месте самостроя планируется создать сквер с игровыми и спортивными площадками. Проект комплексного развития территории уже разработан и включает прогулочную зону с озеленением, плоскостные фонтаны, велодорожки, детские площадки и зону для воркаута. Найден инвестор для реализации проекта, и уже в следующем году эта часть города преобразится.

Инвестор предложил поощрение владельцам, выбравшим добровольный снос построек. Строительство паркинга завершится в течение года, и на это время владельцам будет предоставлена бесплатная парковка.

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