Детскую площадку обустроили у дома № 2б в поселке Текстильщиков

Во дворе дома № 2б была проведена комплексная работа по благоустройству. Подрядчик установил закрытую песочнику, велопарковку, скамейки, урны и дополнительные стойки для сушки белья.

Для детей оборудовали площадку с безопасным резиновым покрытием. Жители порадовались обновлению.

«Велопарковка — это просто необходимая вещь, особенно в теплое время года. У нас много людей ездят на велосипедах», — поделился своими впечатлениями один из жителей дома № 2б.

Работы велись в рамках программы комплексного благоустройства Московской области, инициированной Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Инспекторы ведомства контролировали ход работ, ведь цель программы — улучшить качество жизни в округах.

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