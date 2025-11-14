Новую зону для активного отдыха открыли в парке «Подрезково» в Химках

Новая зона для активного отдыха открылась в парке «Подрезково» и уже встречает первых посетителей. Мастер-класс по трюковым самокатам организовали для детей из соседних районов.

Участники мероприятия поделились своими впечатлениями с главой города Химки Еленой Земляковой.

Занятия провели профессиональные инструкторы из школы «Равновесие». Они рассказали ребятам о правилах безопасности, научили основам управления самокатами и продемонстрировали несколько трюков на новой площадке.

«Уверена, что новая спортивная площадка станет настоящим центром притяжения для жителей и гостей микрорайона. Создание подобных объектов — вклад в здоровое и активное будущее наших детей», — отметила глава Химок Елена Землякова.