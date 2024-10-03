Новую зимнюю форму закупят для коммунальных служб Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному н

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному н

Новые комплекты спецодежды закупят для сотрудников коммунальных служб Подмосковья к зиме. Форма надежно защитит работников от низких температур и порывистого ветра.

«В этом году планируется закупка комплектов рабочей одежды, состоящих из утепленных курток и брюк, соответствующих современным требованиям к качеству и функциональности» — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Работникам выдадут утепленные куртки, брюки или утепленный комбинезон, зимнюю обувь, шапки с теплой подкладкой или мехом и утепленные варежки или перчатки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».