Новую животноводческую ферму построят в Воскресенске

Проект по строительству современной фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 800 голов реализует предприятие «Воскресенское». Общий объем инвестиций превысит 175 миллионов рублей.

Новая ферма позволит АО «Воскресенское» вывести на новый уровень применение инновационных технологий в животноводстве. Здесь будут реализованы результаты геномной оценки стада и внедрены передовые методы разведения голштинского крупного рогатого скота. Это даст возможность целенаправленно работать с генетическим потенциалом поголовья и последовательно повышать общую продуктивность комплекса.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин подчеркнул, что развитие высокотехнологичных животноводческих проектов — один из приоритетов аграрной политики Подмосковья. «Мы видим, что местные предприятия готовы инвестировать в современные технологии и показывают: у агропромышленного комплекса нашего региона огромный потенциал», — сказал он.

Строительство новой фермы укрепит позиции Подмосковья как одного из лидеров в сфере агропромышленного производства и станет примером успешного внедрения инноваций в сельском хозяйстве.