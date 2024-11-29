Новую женскую консультацию в Видном откроют в марте 2025 года

Женскую консультацию в Ленинском округе откроют к 8 марта 2025 года. Учреждение почти достроили. В начале следующего года предстоит пройти лицензирование, и новый объект откроет двери для будущих мам.

Завершается отделка внутренних помещений в женской консультации, которая располагается в жилом комплексе «Зеленые аллеи». Объект планируют ввести в эксплуатацию до Нового года, а открыть в начале весны.

«Женская консультация располагается на первом этаже дома № 11. Большая часть ремонтных работ уже выполнена. Рассчитываем, что открытие станет подарком для жительниц этой части города к 8 марта. Медучреждение будет рассчитано на прием почти 50 пациенток в день», — сказал глава муниципалитета Станислав Каторов.

Специалисты будут проводить профилактические осмотры, диагностику и наблюдение пациенток на протяжении всей беременности.

На строительной площадке ведется чистовая отделка стен и полов, обустраивают подвесные потолки, монтируют инженерные коммуникации, в том числе электроснабжение. Застройщик должен управиться до конца декабря.

«В течение января мы получаем лицензии, устанавливаем современное диагностическое оборудование, оснащаем дневной стационар и к Международному женскому дню откроем женскую консультацию», — уточнил глава Ленинского округа.

Женскую консультацию в жилом комплексе «Зеленые аллеи» прикрепят к Видновскому перинатальному центру. Сейчас в его ведении находятся подразделения в Видном и ЖК «Пригород Лесное».

В пресс-службе городского округа добавили, что в 2022 году в ЖК «Зеленые аллеи» открылась взрослая поликлиника на 100 посещений в смену.

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