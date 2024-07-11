Новую железнодорожную станцию в Химках назовут «Монумент»

Железнодорожную станцию в Химках назовут «Монумент» в честь памятника «Ежи» на Ленинградском шоссе. Ее строительство начнется в 2025 году.

Станцию возведут возле жилых комплексов «Солнечная система» и «Две столицы». За название голосовали жители.

Больше половины химчан выбрали «Монумент» — 53,1%, это 1892 человека. 852 респондента отдали свои голоса за «Новые Химки». И «Две Столицы» расположилось на третьем месте с 295 голосами.

В списке названий были также «Улица Германа Титова», «Химки — 2» и «Ленинградское шоссе».

«Новая станция значительно улучшит транспортную ситуацию в микрорайоне. В комплексах „Солнечная система“ и „Две столицы“ проживают почти 20 тысяч химчан. Очень важно при выборе названия будущей станции учесть мнение жителей», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Сейчас готовят проект станции. После его утверждения начнется строительство.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».