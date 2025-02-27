Новую зарядную станцию для электромобилей установили в Подольске

Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

В Подольске 27 февраля ввели в эксплуатацию новую станцию для зарядки электрокаров. Мощность оборудования достигает 150 киловатт.

Владельцы могут зарядить свои машины в среднем за 20-40 минут. Устройство находится по адресу: деревня Булатово, дом 1.

Это уже четвертая быстрая электрозарядная станция компании «РН-Энерго» в Подмосковье. В ближайшие месяцы организация намерена запустить в регионе еще 20 таких устройств.

Напомним, министр энергетики Московской области Сергей Воропанов ранее назвал развитие электротранспорта главным мировым автомобильным трендом и заявил о необходимости создать в регионе инфраструктуру для использования таких машин.

Сегодня в Подмосковье действуют более 700 электрозарядных станций разной мощности.

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