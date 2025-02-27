Новую зарядную станцию для электромобилей установили в Подольске

В Подольске 27 февраля ввели в эксплуатацию новую станцию для зарядки электрокаров. Мощность оборудования достигает 150 киловатт.
Владельцы могут зарядить свои машины в среднем за 20-40 минут. Устройство находится по адресу: деревня Булатово, дом 1.
Это уже четвертая быстрая электрозарядная станция компании «РН-Энерго» в Подмосковье. В ближайшие месяцы организация намерена запустить в регионе еще 20 таких устройств.
Напомним, министр энергетики Московской области Сергей Воропанов ранее назвал развитие электротранспорта главным мировым автомобильным трендом и заявил о необходимости создать в регионе инфраструктуру для использования таких машин.
Сегодня в Подмосковье действуют более 700 электрозарядных станций разной мощности.
«Пусть они и мучаются». Производителей одежды с матерными принтами предложили наказывать
Парту героя в честь бойца СВО Максима Кулебакина открыли в школе № 4 в Серпухове
Еще в 7 округах Подмосковья отремонтировали элементы для снижения скорости
Семинар по налогообложению прошел в Серпухове
Городской сквер в шестом микрорайоне Егорьевска благоустроят в 2026 году
Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте