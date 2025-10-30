Новую зарядную станцию для электрокаров установили в Химках

Специалисты «Мособлэнерго» установили станцию в Сходне, у дома № 16 на улице 2-й Мичуринский тупик. Ее мощность составляет 22 киловатта, что позволяет быстро подзаряжать электромобили. В этом году в городском округе Химки планируют установить еще три электрозарядных объекта.

Всего в Химках функционируют более 30 подобных станций. Это дает жителям города возможность выбирать более экологичные виды транспорта и всегда иметь доступ к зарядке.

Место для установки станции выбрали с учетом пожеланий местных жителей, а также при согласовании с администрацией округа и Министерством энергетики Московской области.

Всю информацию о действующих станциях можно найти на официальном сайте администрации Химок. Также точное расположение опубликовано на сайте «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» — «Зарядные станции для электромобилей».