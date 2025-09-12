Новую заправку вдоль ЦКАД построили в Подольском округе

В Подольском округе завершили строительство крупной АЗС станции вдоль ЦКАД. Новый объект топливной инфраструктуры разгрузит трафик ближайших станций, сократит время дозаправки и расширит уровень сервиса в важном транспортном коридоре.

Как сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья, на площадке располагаются четыре «Топаза», каждый оснащен десятью пистолетами. Безоколонки смогут обслуживать одновременно 12 машин и совершать до 500 заправок в сутки.

Водителям предлагается бензин АИ-92, АИ-95, G-95, G-100 и дизельное топливо. Для грузовиков и автобусов предусмотрена отдельная зона заправки — до 130 литров в минуту.

Кроме того, на объекте есть магазин с необходимыми запчастями, аксессуарами и товарами первой необходимости, кафе и санитарные зоны. Также АЗС имеет удобную парковку. Для отдыха водителей и пассажиров имеется специальная зона, а также воркаут-площадка и стол для настольного тенниса.

Объект уже прошел проверку регионального Главгосстройнадзора и скоро будет введен в эксплуатацию.