Новую выставку творческого объединения открыли в Раменском

Экспозицию может увидеть каждый желающий в историко-художественном музее до 27 сентября. Свои работы представили художники, чье творчество связано с Гжельским экспериментальным керамическим заводом.

Посетителям покажут авторскую художественную керамику, скульптуру, панно и произведения, в которых керамика сочетается с деревом, металлом и стеклом.

«Люди творческие, активные, очень хорошие художники, многие из них — заслуженные. На выставке представлено современное состояние художественного процесса», — рассказала заведующая отделом экспозиционно-выставочной деятельности Татьяна Щербакова.

Первая выставка творческого объединения экспонировалась 15 лет назад именно в Раменском музее. Тогда художники решили показать, что гжельская керамика — это не только традиционная посуда и декоративные изделия, но и современное авторское искусство. За эти годы коллектив провел около 130 выставок по всей стране, однако Раменский музей по-прежнему остался для участников особым местом, где когда-то начался их большой творческий путь.

Выставка заинтересует не только ценителей декоративно-прикладного искусства, но и всех, кто захочет познакомиться с современным взглядом на керамику и открыть для себя новые грани творчества.