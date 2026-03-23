Новую выставку открыли во фрязинском центре «Факел»

В выставочном зале Центра культуры и досуга «Факел» начала работу экспозиция «Продолжая традиции», ставшая праздником для ценителей классического изобразительного искусства. Проект объединил на одной площадке творческие достижения студентов и преподавателей сразу двух ведущих художественных заведений страны: Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и Московского академического художественного училища.

Название выставки — «Продолжая традиции» — выбрано не случайно. Экспозиция наглядно демонстрирует преемственность поколений и бережное отношение к классической школе живописи. Посетители могут увидеть работы таких мастеров, как Анастасия Дорошенко, Алла Давлашян, Алла Полковниченко и Алексей Писаренко.

«Соседство работ наставников и их воспитанников позволяет проследить, как фундаментальные знания трансформируются в индивидуальный почерк молодых художников. Почетным гостем торжественного открытия стал Алексей Писаренко — преподаватель-технолог Академии Андрияки. Его участие превратило вернисаж в увлекательную лекцию. Алексей провел авторскую экскурсию, раскрыв зрителям секреты создания многослойной акварели и особенности работы с материалами», — поделились организаторы.

Гости смогли из первых уст узнать, как рождаются шедевры и какие технические тонкости скрываются за кажущейся легкостью акварельного листа. Атмосферу высокого искусства дополнила музыкальная программа. Творческим подарком для первых посетителей стало выступление руководителя народного коллектива «Музыкальная гостиная „Клавир“» Андрея Сазонова и концертмейстера Марины Федотовой. Выставка «Продолжая традиции» будет открыта для всех желающих до 5 апреля.