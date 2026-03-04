Новую выставку открыли в Центральной библиотеке Зарайска

В стенах Центральной библиотеки состоялось торжественное открытие персональной экспозиции местной художницы Татьяны Барилко. Вернисаж собрал множество ценителей искусства, коллег по цеху, друзей и неравнодушных жителей округа, превратившись в настоящий праздник таланта и творчества.

Работы Татьяны Барилко, часто отличающиеся лиричностью и глубоким чувством родного края, теперь представлены широкой публике. Помимо создания собственных полотен, она известна своей активной просветительской деятельностью.

«Долгое время художница с большой любовью и энтузиазмом вела кружок росписи по дереву на базе Центра досуга „Победа“. Здесь она щедро делилась с подрастающим поколением секретами ремесла, пробуждая в детях и подростках интерес к прикладному искусству и помогая раскрывать их творческий потенциал», — отметили организаторы.

Открытие выставки впервые прошло в стенах Центральной библиотеки. Гости выразили художнице поздравления с началом работы экспозиции, отметив уникальность ее стиля и мастерство. Музыкальным подарком для всех присутствующих стало выступление Виктории Анпилоговой. Познакомиться с миром творчества Татьяны Барилко все желающие смогут до 31 марта. Вход на выставку свободный.