Новую выставку открыли в Павловском Посаде

Выставочный зал «Дом Широкова» приглашает жителей и гостей Павловского Посада погрузиться в мир современного искусства и традиционных ремесел. В стенах первого этажа открылась экспозиция художницы Ольги Лапшиной, чье творчество объединяет живопись и моду.

В экспозиции представлено 27 полотен, но особое внимание зрителей привлекают пять подиумных манекенов. Ольга выступает не только как художник, но и как дизайнер: она создает авторские платья, жилеты и аксессуары, используя знаменитые павловопосадские платки, даря им новую жизнь в современном гардеробе.

«Настоящая жемчужина выставки — серия из шести цветных линогравюр. Это редкая и трудоемкая техника ручной печати, секреты которой Ольга унаследовала от своего деда — выдающегося советского графика Александра Иглина», — сообщили организаторы.

Чтобы получить одно многоцветное изображение, художнице приходится подготовить минимум пять отдельных печатных форм — по одной для каждого цвета. Выставка продлится до 12 марта. Посетить экспозицию и увидеть редкие графические работы можно ежедневно с 09:00 до 17:00.