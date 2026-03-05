Новую выставку откроют в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» 7 марта

Музей-заповедник «Усадьба „Мураново“» приглашает совершить путешествие в мир женских судеб и образов XIX столетия. В канун Международного женского дня, 7 марта, в Выставочном зале усадьбы откроется экспозиция под названием «Как неразгаданная тайна…».

Экспозиция раскрывает многогранный мир обитательниц усадьбы, принадлежавших к четырем знаменитым родам, чьи имена неразрывно связаны с историей русской культуры: Боратынских, Тютчевых, Путят и Энгельгардт. Посетители узнают о жизни женщин, которые были не просто свидетельницами эпохи, но и ее активными участницами.

«Среди героинь выставки — блистательные фрейлины императорского двора, талантливые писательницы и переводчицы, самоотверженные общественные деятельницы и даже представительницы правящей династии Романовых, посещавшие это „литературное гнездо“. Основой выставки стали богатейшие фонды музея. Гости увидят живописные полотна и графику, камерную скульптуру и старинные гравюры, а также редкие литографии и первые фотографические портреты», — отметили организаторы.

Главной сенсацией экспозиции станет шелковый платок середины XIX века, изготовленный на знаменитой мануфактуре Петрова и Бакунина. Этот аксессуар будет продемонстрирован широкой публике впервые. Выставка будет открыта до 31 мая.