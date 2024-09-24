Новую выставку картин открыли в доме художника в Подольске

В Подольске состоялось открытие вернисажа, в рамках которого был проведен круглый стол на тему «Диалог художественных практик». Известные художники обсудили методы преподавания в художественных вузах и училищах, основываясь на своем опыте, и представили подборку своих произведений, созданных в молодые годы.

На выставке в Подольском доме художника представлены 53 произведения живописи, графики и скульптуры от 17 знаменитых подольских академиков, членов-корреспондентов Российской академии художеств, заслуженных художников России и членов Союза художников России. В экспозицию включены работы таких известных членов Российской академии художеств, как Лариса Давыдова, Олег Арадушкин и Игорь Бабаянц.

Работы варьируются от студенческих до произведений первых лет после окончания художественных вузов и училищ. В них заметно влияние известных педагогов, хотя у каждого автора прослеживается свой индивидуальный стиль и видение мира.

Лариса Давыдова представила шесть работ, включая «Портрет Татищева» и «Мальчика с яблоками». Олег Арадушкин показал две студенческие работы и четыре произведения, созданные после окончания ВГИКа. Игорь Бабаянц — автопортрет из студенческих лет.

Перед открытием выставки состоялся круглый стол, который открыла председатель организации Лариса Давыдова. Она рассказала о своих педагогах и методиках преподавания в художественных учебных заведениях.

Выставка картин продлится до 15 октября и будет проходить в Подольском доме художника на улице Кирова, 42в.

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