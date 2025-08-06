Новую видеокамеру для фиксации нарушений на ж/д путях установили в Серпухове

В Подмосковье тщательно следят за безопасностью на железнодорожных путях. На участке «Серпухов — Ока» установили новую камеру, которая будет фиксировать нарушения.

На опасных участках железной дороги Московской области, где ранее происходили несчастные случаи, установили уже 160 устройств для наблюдения.

Согласно последним данным, камеры дают ощутимый результат — количество нарушителей сократилось вдвое.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали жителей и гостей региона быть максимально внимательными во время пересечения железнодорожного полотна и неукоснительно соблюдать правила.