Новую велодорожку выложили на Центральной улице в Дубне

Центральную улицу продолжают благоустраивать в Дубне. Помимо установки лавочек и тротуара, здесь уложили ярко-синюю велодорожку.

Цвет велодорожки соответствует принятому цветовому решению. Рабочие уже начали укладывать 200 тонн необычного асфальта.

Доставку материала пришлось подождать некоторое время, так как заводов, выпускающих такой вид, мало. В работе задействовали 25 человек и четыре единицы техники. Укладку выполнили за три дня.

«На этой неделе подрядчик планирует приступить к обустройству дополнительных подходов к Центральной улице», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что на улице также установят два киоска до конца октября. А в ноябре здесь появятся трехуровневые лавочки для амфитеатра и другие архитектурные формы.

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