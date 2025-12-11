Новую универсальную спортивную площадку открыли в Балашихе

В микрорайоне Сакраменто городского округа Балашиха прошла церемония открытия новой универсальной спортивной площадки, реализованной в рамках программы «Народный бюджет». В мероприятии приняли участие муниципальные депутаты Вячеслав Крылов, Светлана Тананова и Антон Орешков, а также местные жители.

Площадка получила резиновое покрытие, специальное ограждение и разметку для футбола и баскетбола; оборудованы установки для волейбола. Пространство рассчитано на разные виды спорта и групповые занятия: здесь будут проводиться тренировки и массовые спортивные мероприятия, а для пожилых жителей организованы занятия по скандинавской ходьбе в рамках программы «Активное долголетие» под эгидой спорткомплекса «Союз».

«На открытии площадки провели веселые старты для школьников и сразу опробовали ее в деле. Победителей соревнований наградили памятными медалями и сладкими подарками», — отметил депутат Антон Орешков.

В текущем году в Балашихе в 18 дворах установлено 31 новая современная площадка, а также заменены 250 игровых элементов на уже существующих территориях. Все комплексы выполнены из безопасных и износостойких материалов и оснащены тренажерами для уличного воркаута, а также зонами для командных игр, что обеспечивает условия для активного отдыха детей и взрослых.