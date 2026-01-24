Новую учебную аудиторию имени Ивана Зверева открыли в колледже в Балашихе
В «Подмосковном колледже „Энергия“ в Балашихе торжественно открыли учебную аудиторию имени выдающегося конструктора Ивана Зверева. Церемонию провели председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров, отметив вклад колледжа в подготовку востребованных кадров для местной промышленности.
Новый класс, названный в честь главного конструктора Авиационной корпорации «Рубин», почетного жителя Балашихи, предназначен для изучения теории машиностроения. Занятия будут вести специалисты предприятия-партнера. «Это ведущий колледж области, где студенты получают востребованные профессии, а процент их трудоустройства превышает 90%», — подчеркнул Игорь Брынцалов. Помимо новой аудитории, в Центре технологии машиностроения колледжа также были полностью отремонтированы и оснащены современным оборудованием кондитерско-поварская лаборатория и мастерские для токарных и фрезерных работ. Всего в колледже, который готовит специалистов по более чем 120 направлениям, обучаются 8 тысяч студентов, проходящих практику и трудоустраивающихся на 30 предприятиях города.