Новую учебную аудиторию имени Ивана Зверева открыли в колледже в Балашихе

Новый класс, названный в честь главного конструктора Авиационной корпорации «Рубин», почетного жителя Балашихи, предназначен для изучения теории машиностроения. Занятия будут вести специалисты предприятия-партнера. «Это ведущий колледж области, где студенты получают востребованные профессии, а процент их трудоустройства превышает 90%», — подчеркнул Игорь Брынцалов. Помимо новой аудитории, в Центре технологии машиностроения колледжа также были полностью отремонтированы и оснащены современным оборудованием кондитерско-поварская лаборатория и мастерские для токарных и фрезерных работ. Всего в колледже, который готовит специалистов по более чем 120 направлениям, обучаются 8 тысяч студентов, проходящих практику и трудоустраивающихся на 30 предприятиях города.