Новую уборочную технику закупили для парка «Москворецкий» в Воскресенске

В городском округе Воскресенск парк культуры и отдыха «Москворецкий» пополнился новым трактором с навесным и прицепным оборудованием. Эта современная техника, оснащенная фронтальным погрузчиком, универсальным отвалом и щеточным оборудованием с функцией полива, значительно улучшит качество обслуживания парка.

Благодаря новому трактору процессы уборки, вывоза мусора и полива зеленых насаждений станут более быстрыми и эффективными. Это особенно важно для поддержания чистоты и ухоженности территории, где проходят многочисленные мероприятия для людей всех возрастов.

Парк «Москворецкий» — это зеленый уголок, привлекающий как детей, так и взрослых. Здесь созданы интересные и безопасные игровые пространства, а также организуются развлекательные мероприятия, что делает его популярным местом для отдыха и досуга.

Новый трактор станет важным инструментом в поддержании привлекательности парка и создании комфортных условий для его посетителей.

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