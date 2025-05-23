Новую тропиночную сеть обустроили в Орехово-Зуеве

В Ликино-Дулеве продолжается программа по благоустройству пешеходных маршрутов, которая направлена на повышение комфорта жителей и улучшение инфраструктуры. Особое внимание уделяется пересечению улиц Бирюкова и Урицкого. Здесь дорожные рабочие выполнили укладку бордюров и засыпали щебень, подготовив основу для дальнейших работ.

В ближайшие дни на этом участке планируется укладка асфальта. Местные жители ежедневно наблюдают за ходом благоустройства.

В центре города работы по созданию новых тропинок уже завершены. Там проложены около 190 метров новой тропиночной сети, которая соединяет жилые дома с социальными объектами — школой, детскими садами и остановками общественного транспорта.

Всего в текущем году в округе запланировано благоустройство 16 «народных троп» — пешеходных маршрутов, создаваемых по инициативе местных жителей и в рамках программы губернатора Московской области «Пешком».