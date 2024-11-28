Новую трассу для «Гонок на выживание» построят в Ленинском округе

Открытый чемпионат по автоспорту завершился в городском округе. Подведение итогов 14-го сезона «Гонок на выживание» и награждение призеров прошло в Видном.

В соревнованиях приняли участие 24 гонщика из Москвы и Подмосковья. Победителем в личном зачете стал Александр Протопопов.

Большая часть заездов автогонок проходила на трассе «Казачий дозор» в деревне Горки. Однако в 2025 году трассу закроют по техническим причинам. Власти округа уже нашли участок для строительства новой локации. Он расположен около села Молоково.

«Это очень удобная локация. Рельеф позволяет накатать именно ту трассу, которую мы будем считать наиболее оптимальной», — рассказал глава Ленинского округа Станислав Радченко. Он добавил, что, по мнению гонщиков, смена места проведения соревнований делает их более зрелищными и конкурентными.

Руководитель муниципалитета поблагодарил болельщиков за активность. В 2024 году за гонками следило более пяти тысяч зрителей. Особые слова благодарности также прозвучали в адрес волонтеров, организаторов и спонсоров гонок.

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