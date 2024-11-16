Новую трансформаторную подстанцию запустили в Чехове

В деревне Бегичево городского округа Чехов заработала новая трансформаторная подстанция мощностью 12,5 мегаватт. Объект будет снабжать окрестные населенные пункты — более 25 тысяч жителей обеспечат стабильным электроснабжением.

Работу новой подстанции оценил глава городского округа Михаил Собакин.

«Сегодня мы с вами открываем одну из подстанций, которая поможет обеспечить нормативным количеством электроэнергии наших жителей. Для них это очень важно и востребовано», — сказал Михаил Собакин.

Подстанция разгрузит питающий центр «Елохово», который поставлял электричество до близлежащих деревень и садовых товариществ.

«Подстанция полностью необслуживаемая. Не надо здесь держать персонал. Мы ею управляем дистанционно с диспетчерского щита. Соответственно, наблюдаем по всем новым требованиям. Самое главное — все оборудование произведено в России», — отметил генеральный директор компании «Россети» в Московской области Александр Пятигор.