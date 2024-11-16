Новую трансформаторную подстанцию запустили в Чехове
В деревне Бегичево городского округа Чехов заработала новая трансформаторная подстанция мощностью 12,5 мегаватт. Объект будет снабжать окрестные населенные пункты — более 25 тысяч жителей обеспечат стабильным электроснабжением.
Работу новой подстанции оценил глава городского округа Михаил Собакин.
«Сегодня мы с вами открываем одну из подстанций, которая поможет обеспечить нормативным количеством электроэнергии наших жителей. Для них это очень важно и востребовано», — сказал Михаил Собакин.
Подстанция разгрузит питающий центр «Елохово», который поставлял электричество до близлежащих деревень и садовых товариществ.
«Подстанция полностью необслуживаемая. Не надо здесь держать персонал. Мы ею управляем дистанционно с диспетчерского щита. Соответственно, наблюдаем по всем новым требованиям. Самое главное — все оборудование произведено в России», — отметил генеральный директор компании «Россети» в Московской области Александр Пятигор.
Строительство новой подстанции — часть программы Министерства энергетики Московской области.
«У нас в Чехове в планах — еще один питающий центр. Два больших питающих центра — в Раменском. Эта станция — только часть работы по Чеховскому городскому округу, потому что та линия проблемная, которая у нас была, и тот куст в Васькине, он обеспечен передвижной подстанцией 35 киловольт. Проведены большие работы по замене трансформатора, по замене сети», — уточнил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Компания «Росссети Московский регион» реализует концепцию «Цифровая трансформация 2030». Задачи программы — обеспечить надежность и качество электроснабжения в области, снижение количества аварий и нарушений.
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