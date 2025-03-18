Новую трансформаторную подстанцию установили в Дмитровском округе

Замену оборудования в селе Озерецкое произвели специалисты филиала «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети». Работы выполнили в рамках реализации программы по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.
Энергетики установили в населенном пункте взамен старого оборудования комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 400 киловатт. Она обеспечит бесперебойную работу распределительных сетей и гарантированно повысит качество поставляемой потребителям электроэнергии.
Компания «Россети Московский регион» в 2025 году отремонтирует в Дмитровском округе 67 трансформаторных подстанций, 25 выключателей, 46 километров воздушных линий. Специалисты расчистят более 300 гектаров трасс линий электропередач от деревьев и кустарников, угрожающих падением на провода.
Основная часть мероприятий будет проведена в период между окончанием осенне-зимнего сезона и началом следующего. Главная цель программы — подготовка к осенне-зимнему периоду и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого комплекса.
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