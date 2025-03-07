Новую трансформаторную подстанцию установили в деревне Минеево под Дмитровом

Работы проводились специалистами Дмитровского района электрических сетей в рамках программы повышения надежности электроснабжения в округе.

В 2025 году компания «Россети Московский регион» планирует выполнить масштабную ремонтную программу в Дмитровском округе. В рамках этих мероприятий отремонтируют 67 трансформаторных подстанций, заменят 25 выключателей напряжением 6-220 кВ, а также модернизируют 16 километров воздушных линий электропередач напряжением 0,4-10 кВ и более 30 километров линий напряжением 35-220 кВ. Дополнительно энергетики расчистят свыше 300 гектаров трасс воздушных линий электропередач от древесно-кустарниковой растительности, которая может угрожать проводам.

Своевременное выполнение ремонтных работ является приоритетной задачей для энергетиков. Основная часть мероприятий запланирована на период между окончанием текущего осенне-зимнего сезона и началом следующего. Ключевая цель программы — подготовка к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года, а также обеспечение безопасной и бесперебойной работы электросетей в регионе.