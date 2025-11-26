Новую тяговую подстанцию запустили для усиления энергоснабжения МЦД-4

На Московской железной дороге заработала новая тяговая подстанция для усиления энергоснабжения самого протяженного МЦД-4. Она располагается в Реутове, а ее мощность составляет 24,058 МВт. В Минтрансе региона сообщили, что в ней используют оборудование отечественного производства.

Запуск новой подстанции позволил обеспечить устойчивую работу устройств электроснабжения на участке от Салтыковской до Кусково, включая ветвь на Балашиху. Усиление тягового электроснабжения — важная составляющая обеспечения тактового движения поездов на диаметральных маршрутах.

Ранее новые подстанции на МЦД-4 заработали на станциях Солнечная, Беговая и Кусково. Кроме того, реконструировали еще семь подстанций: Апрелевку, Внуково, Каланчевскую, Москву-Киевскую, Салтыковскую, Очаково и Электроугли. В ведомстве уточнили, что общая мощность объектов энергоснабжения на МЦД-4 составляет 165 МВт.